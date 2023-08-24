Коди Гарбрандт поделился мнением о бое О'Мэлли и Стерлинга

Бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт поделился мнением о титульном бое Шона О'Мэлли и Алджамейна Стерлинга, прошедшем в рамках UFC 292.
«Я рад за Шона. Думаю, это здорово, что он стал чемпионом в нашем дивизионе. Я считаю, что у него много пробелов и слабостей, которые ещё будут раскрыты, но позвольте ему прямо сейчас насладиться чемпионством и тем, что он смог сделать в субботу вечером. Я рад, что Шон наконец-то вышел на сцену, и вокруг него был большой ажиотаж. Он вышел туда, оказался на высоте и разобрался с Алджамейном. Глядя на этот бой, я думал, что Алджамейн был слишком непреклонен, чтобы повалить его в партер. Ему не очень хорошо удаётся работа в движении. У меня лучшая работа ног и движение во всём легчайшем дивизионе, и я знаю, что когда я окажусь в клетке, у Шона будут проблемы», — приводит слова Гарбрандта MMA Fighting.
Шон О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга нокаутом в начале второго раунда.
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