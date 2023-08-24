«Пришёл на тренировку и спалил всех сачков». Мачаев – о Хабибе
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Российский боец смешанных единоборств Мурад Мачаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Снимок был сделан на тренировочном занятии.
«Редко, но метко! Сегодня Хабиб пришёл на тренировку и спалил всех сачков», — подписал фото Мачаев.
Фото: Из личного архива Мурада Мучаева
Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.
Хабиб Нурмагомедов тренируется на беговой дорожке:
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