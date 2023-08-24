Тим Цзю высказался в адрес своего брата Никиты

28-летний австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю поделился мнением об успехах своего младшего брата Никиты.

«Конечно, я вижу Никиту чемпионом. Через пару недель я сам собираюсь стать чемпионом, так что один пункт в списке можно будет зачеркнуть. Однажды Никита тоже станет чемпионом. Ему ещё предстоит пройти долгий путь, но я действительно верю в своего брата. У него есть профессиональный подход к делу и вера», — приводит слова Тимофея WAtoday.

Напомним, 23 августа Никита встретился с австралийцем Джейком Брубейкером и победил его техническим нокаутом в шестом раунде. В третьем раунде Брубейкер потряс Цзю, но Никита сумел реабилитироваться и взять ход встречи под свой контроль.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?