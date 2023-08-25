Чемпион СССР объяснил, почему не нужно бояться вести детей на бокс
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Председатель Всероссийской комиссии судей по боксу и трёхкратный чемпион СССР Валерий Рачков высказался о детском боксе. По словам Рачкова, никаких угроз для ребёнка в этом виде спорта нет.
«На юношеском этапе нужно, чтобы ребёнок увлёкся физической культурой и боксом. Чтобы он чувствовал дистанцию, мог ударить правильно. Не его будут бить по голове. Будут бить по мешку, по лапам. Он в паре будет стоять со спортсменом. Никто по-серьёзному бить не будет. Задачи не будут ставить такие. Он должен научиться защитным действиям, реакции. Когда он будет это уметь, у него страха не будет», — сказал Рачков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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