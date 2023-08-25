Как стать боксёрским судьёй и можно ли жить на его зарплату? Интервью с легендой бокса

Прямо сейчас в Хабаровске проходит чемпионат России по боксу. Как это зачастую бывает на соревнованиях, где ставки очень высоки, на турнире немало споров о судействе. А с кем обсуждать судейство, если не с техническим делегатом турнира и одновременно председателем Всероссийской комиссии судей по боксу? Мы дождались Валерия Александровича Рачкова после этапа полуфиналов. Ждать пришлось долго: судейская комиссия больше двух часов разбирала протесты и отсматривала повторы спорных боёв, закончив уже ночью. Но поговорить успели обо всём. Тем более что Валерий Александрович — не только легендарный судья и функционер, но и трёхкратный чемпион СССР.

– Как оцените уровень судейства на турнире? Всегда приходится так задерживаться?

– Вся мера ответственности за решения судей лежит на мне. У меня есть все правила соревнований по виду спорта, прописаны все возможности соблюдения этих интересов. Если я максимально объективен, то помарок и несправедливого определения победителя быть не должно. Но бокс – это субъективный вид спорта. Одни говорят – победил красный, другие – синий. И оба считают, что они правы.

Есть такие бои, в которых очень сложно заметить разницу в классе боксёров. А те люди, которые сидят сбоку, придерживаются тех критериев, которые заложены в международных правилах и правилах российских. Критериев три:

количество качественных ударов, нанесённых в целевую область. По линии уха, в лицо, живот до пояса. Все удары, которые проходят в этой области, считаются. Качественные удары, которые нанесены поставленным кулаком, фиксированным. Не тычок. Три тычка мы приравниваем к одному силовому. Примерно такой разброс;

доминирование. Это владение инициативой, навязывание противнику своих условий. Нужно идти на него и делать всё, чтобы он искал «пятый угол», уходил от тебя. А ты за ним шёл и наносил удар. Но бывает, что они уходят и так искусно выходят, что в ответ наносят свои удары и побеждают;

технико-тактическое превосходство. Умение выполнять приёмы, наносить качественные удары, владеть защитными действиями.

При всех равных условиях применяются эти критерии. Первичный – количество качественных ударов. Можно уступать в технике, но донести больше значимых ударов и победить. И таких примеров очень много. Выходит, перекрывается от ударов и щёлкает, обходит, но не попадает. А второй махнёт раз и попадает в цель. И получает победу. Над ним, может, и смеются, что он такой неумеха. Но победа есть победа.

Права на видео принадлежат Федерации бокса России. Посмотреть его можно на YouTube-канале Федерации бокса России.

— Как вообще становятся судьями?

— Судьи на 99% сами прошли бокс. Они занимались им в детстве, юности. Достигли каких-то вершин. Редко кто-то приходит со стороны, но и они какую-то практику боевых искусств имеют. Их очень мало. Даже по пальцам одной руки могу перечислить тех людей, которые пришли с улицы и сказали: «Я хочу и буду судить». И получается у них. Нужно это прочувствовать. И знать, как это.

Естественно, этому надо учиться. Передвижению, умению моментально увидеть удар. Он ведь больше не повторится. Он прошёл, и его нужно увидеть. Что он качественный, или просто тычок, или толчок. Всё это даёт практика. Начиная от спаррингов в залах. Они приходят и обслуживаются в залах. Судьи приходят по рекомендации и должны отсудить соревнования официальные, которые проходят на муниципальном уровне. Они выходят и обслуживают 20–30 пар, нарабатывают практику. Учатся передвижению, чтобы держать всё в поле зрения. При этом не мешать спортсменам и быть начеку, чтобы боксёры не нанесли друг другу вреда здоровью.

Судья должен выйти и предупредить. Главная задача судьи – защита здоровья спортсменов. Потому что немало бывает случаев, они периодически всплывают, что где-то в регионах погибают спортсмены.

Валерий Рачков Фото: Федерация бокса России

– А какие качества должны быть у судьи?

– Должно быть богом дано. Как классный боксёр — он ведь чудесно играет в футбол, в баскетбол играет вообще изумительно. Потому что бог ему дал двигательные качества. Мы носимся по стране и ищем таких детей. Для чего массовость? Чтобы выявить этих людей, увлечь их боксом. У них начинает получаться, им нравится, они остаются. Но важно – у них должен быть педагог. Хоть боксёр, хоть судья – у него должны быть двигательные способности. Он должен вовремя видеть, реагировать, подхватить. Ты должен быть с пониманием человека, честным быть. Потому что много интересов завязано.

– А технический прогресс помогает работе судей?

– Конечно. Есть бои, которые сложно оценить в динамике. И кажется, что боксёр попадает. Но на замедленном кадре видно, что он промахнулся. Или попал по руке. А визуально показалось, что в голову. Это очень помогает.

Справедливости стало больше. Мы же в футболе ввели такое понятие, как VAR. То же самое у нас.

– Географические принципы влияют на назначение судей?

– Конечно. Главное, чтобы судья не был заинтересован. Необязательно, чтобы это город был. например, рефери проживает в Башкирии. И он не может судить того, кто также живёт в Башкирии. Потому что мы, ставя его в такую ситуацию, мы априори ставим судью в неудобное положение. Он не может при всех равных условиях дать победу сопернику.

– А как выглядит карьерная лестница судьи, что нужно делать, чтобы расти?

– Есть положение о присвоении судейских категорий, по всем видам. Его осуществляют местные спорткомитеты. Там всё расписано. По времени, сколько и как судья получает. Начинают все просто с работы на спаррингах: выходишь в ринг и судишь 10–15 спаррингов подряд, получаешь первичные навыки. Это очень важно. Потом судишь детские соревнования, муниципальные и так далее. Постепенно поднимаешься.

Только после двух лет работы в первой категории можно рассчитывать на всероссийскую категорию, которая и обслуживает чемпионаты России. Например, в Хабаровске у нас есть два стажёра, которые претендуют на выполнение категории. Мы их ставим пятым судьёй или на контрольные записки. Смотрим их оценки, сравниваем с другими судьями. Есть расхождения или нет. Они учатся правильно определять победителя.

– А как происходит выход на международный уровень?

– Федерация командирует судей для сдачи экзамена. На каком-то из турниров приглашаются судьи, которые выдвигаются на экзамен, даже у нас так бывает. Их же нужно оценить. Посмотреть, как они работают. Мы редко, но это делаем. Потому что расходы на специалиста из европейской конфедерации в Россию делаются за наш счёт.

Мы подбираем 20–25 человек, которые претендуют на сдачу. Их отсматривают, проводят собеседование и дают оценку. Это информацию заносят в реестр, присваивают звёзды. Самая высокая оценка – три звезды. Эти судьи работают на чемпионатах Европы и мира.

– У судьи всероссийской категории высокая занятость? Они обеспечивают себя судейством?

– Это не полноценная работа, там ничего не заработаешь. Это по всему миру так. Оплаты одинаковые по всей территории страны. У нас утверждена ставка 3500 рублей в день. В гостинице бесплатно размещают, кормят, дорогу оплачивают. Бóльшая часть расходов при организации соревнований – это судейский корпус. Но деньги небольшие.

Судья должен быть свободен от предрассудков и обязательств. Здесь тоже важный момент, чтобы они не пошли на сговор за какие-то коврижки. Судья должен иметь какой-то бизнес. И время от времени выезжать работать, обычно два соревнования в месяц. В одном месте получишь, условно, 18 000 рублей, в другом — на эти деньги не проживёшь особо.

Люди и ко мне приходили. Я их чаем поил. А они рассказывали, какой у них мальчик талантливый. А я им в ответ рассказывал… Что есть точно такой же мальчик. У него есть тоже мечта. Он, может быть, даже более талантливый. А ты мне предлагаешь, чтобы я его «похоронил». Он ничем не хуже. И эти люди уходили…

Валерий Рачков в процессе работы Фото: Федерация бокса России

– В своё время в любительском боксе было очень много судейских скандалов. А сейчас есть такие прецеденты?

– Я склоняюсь больше к непрофессионализму, нежели к подкупу. Например, смотрю, с Южной Америки один судья – три звезды, максимальный вроде бы уровень. Но у них всего два соревнования в год! И он приезжает на чемпионат мира… У нас в месяц два соревнования – это стандартная практика. А для него два соревнования в год – это значит, что он может на чемпионате мира судить? И пока он въедет на турнире, вспомнит, как всё работает, три-четыре дня может пройти. А сколько поломает боёв? Да, он даёт количество от материка, квоту. И ничего не сделаешь с этим. Нет у него соревнований, не проводят они. Они приезжают, и потом получаются скандальные решения — не хватает практики, профессионализма.

– Как вы относитесь к профессиональному боксу — положительно?

– Конечно, положительно. Это апогей. Если ты прошёл какой-то этап в любительском боксе, то чего-то более опасного для здоровья в профессионалах я не вижу. Конечно, там накопительно можно получить урон. Но профи проводят два-три боя в год. У нас 20–25 боёв должен в год провести член сборной команды. Тогда он будет что-то из себя представлять. Если посчитать количество раундов, выходит примерно то же самое, что и у профессионала, даже больше. Поэтому вряд ли можно говорить о принципиальной разнице в опасности.

– Судья в любительском боксе и профессиональном — это разные профессии?

— Почему? Там разница только в деталях. Мы периодически приглашаем ребят из профессионалов в наш судейский корпус. Они моих тоже берут, у них не хватает. Там платят больше. Но работа раз в три месяца. Там определилась какая-то топовая группа. Я их даже не знаю, честно сказать. У нас конфедерация вместе с ними. Они просят у меня дать судей. И я даю. Там рейтинговые бои какие-то, вечера, шоу. Там наши судьи работают.

– Любительский бокс сильно поменялся с тех времён, когда вы выступали?

– Сам бокс — нет. Консервативный вид спорта. Правила соревнований часто менялись, да. В них порой было много отрицательного. Например, раньше были машинки, судья садится, кладёт руки и считает удары. Он видит удары и считает, нажимает на рефлексе. Потерялся, отвлёкся, напутал — уже ничего не поправить. Потом это в компьютер зашло. Получается разница. 15 ударов – компьютер звенит. И всё, закончено. Выигрывает тот, кто ведёт в 15 ударов. Там, может, и не было ударов, а он выиграл. Это отбросило очень наш любительский бокс в своё время.

Тренеры ведь тоже понимают, за что дают победы. Победы дают, значит, он получает все бонусы, зарплату, звание новое. Поэтому до сих пор часто говорят: «Сыпь, сыпь». Не вкладываясь в удар. Это и выхолостило нас.

Где-то остались ребята, которые нацелены на полноценные удары. Например, где кавказцы бьются. Там работают более плотно и жёстко. Центральная часть России – там зачастую родители просят только научить ребёнка защищать себя. Он только проиграл — родители его тут же забирают. Ведь по нему попали несколько раз. Бокс — это спорт для того социального слоя, которые вынуждены думать о хлебе насущном.

Вдобавок сегодня часто есть мошенники от бокса, в коммерческой сфере. Они дурят родителей в роли тренеров. Коммерческую систему мы же не можем запретить. Конечно, важно, что дети спортом занимаются, это уже хорошо. Но там бывают такие персонажи, что даже сами боксом не занимались. Я знаю зал в Москве, где тренер даёт детям всего несколько одинаковых упражнений годами. Годами! Естественно, там нет никакого прогресса. Но тренер уверен в себе и даже хвастается, что он «в Америке всё записывал». Ну вот и записал.

Валерий Рачков на ринге Фото: Федерация бокса России

– Что должен уметь ребёнок, когда приходит на бокс?

– Первичные навыки любого ребёнка лучше заложить в бассейне, он должен уметь плавать. Я не связываю это только с боксом, скорее, со спортом вообще. Да и для жизни важно, чтобы парень научился плавать правильно, стильно. Это ему в жизни пригодится, спасать себя в воде, в коллективе показать свои навыки. Это очень хорошая вещь.

– Многие боятся отдавать детей в бокс, мол, голову отобьют и так далее. Какие аргументы можно привести в ответ?

– А мы не допустим до этого, когда будут бить по голове. На юношеском этапе нужно, чтобы ребёнок увлёкся физической культурой и боксом. Чтобы он чувствовал дистанцию, мог ударить правильно. Не его будут бить. Будут бить по мешку, по лапам. Он в паре будет стоять со спортсменом. Никто по-серьёзному бить не будет. Задачи не будут ставить такие. Он должен научиться защитным действиям, реакции. Когда он будет это уметь, у него страха не будет.

– Вы закончили очень рано, в 26 лет. Сейчас в этом возрасте боксёр ещё считается молодым и перспективным. Не осталось чувства недосказанности?

– Это же было при советской власти. Я уже был взрослый человек, у меня семья была. А с зарплаты сняли. Надо было кормить семью. Или воровать идти, или работать. Я пошёл в зал, что было делать. Так всё было устроено. Может быть, если бы тогда был профессиональный бокс, а моя манера для него подходила, я бы с удовольствием пошёл. Но тогда этого не было. Испытать себя, для меня это было очень важно.

– Вам нравится нынешняя система? Что есть любительский бокс, профессиональный.

– Нужно понимать: чтобы выйти на уровень, когда за тебя будут платить, проходит какой-то промежуток времени. И он очень большой – от трёх до пяти лет. Нужно платить за ребёнка, чтобы командировать его. Чтобы он в полном объёме набирался практики. Нужно шесть соревнований минимум дополнительно. И это всё за счёт родителей. Плюс коррупция ужасная на местах бывает. И со временем она изощрённее становится. Но мы боремся с этим. Процесс идёт.

Например, на одном турнире в Казахстане мне рассказывали такое, правда, это давно было. Приходишь, чтобы ехать на соревнования в областной комитет, а тебе дают денег на 30% меньше, чем расписался. А тебе же детей кормить…Поспоришь — вылетишь сразу.

Валерий Рачков во время работы судьёй Фото: Федерация бокса России

– А как воспитать чемпиона, если у родителей нет денег?

– Есть вариант. Хороший тренер, который иногда даже может помогать финансово. У него есть личные амбиции воспитать ученика, который выиграет Россию, это достижение жизни. Ты в историю входишь. И таких специалистов мало. Есть такие персонажи, которые в хорошем зале тренируют, а я смотрю – тренирует день, месяц, год… И одно и то же.

Это же просто бизнес. А в традиционных школах есть требование, чтобы дети бесплатно тренировались. Разговаривай, уговаривай, чтобы они пришли. А если пришли, чтобы они остались. Это талант педагога. Может, не надо бокса ещё им с полгодика? Поиграй с ними, на двигательные качества. Пусть покрутятся, повертятся. Вестибулярный аппарат встряхнуть. Чтобы они бежали, в рот смотрели тренеру. Раньше было больше таких высококлассных специалистов, но многие умерли уже. А пришли молодые, для многих из которых важно одно — зарабатывать.