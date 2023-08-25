Джошуа: у Дюбуа есть шанс на победу, удачи ему в бою с Усиком

Британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа поделился ожиданиями от ближайшего боя соотечественника Даниэля Дюбуа и украинского боксёра Александра Усика, чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.

«Конечно, у Дюбуа есть шанс на победу. Однако это сложный вопрос. Дело в том, что Усик полагается на своё мастерство, а не на свою мощь, чтобы нокаутировать вас. Он будет боксировать вокруг вас, если вы ему это позволите.

Удачи, Дюбуа, удачи, Дон Чарльз [тренер Дюбуа], удачи великому британскому боксу. Мы можем вернуть чемпионство в тяжёлом весе на нашу землю», — сказал Джошуа Sky Sports.

Александр Усик победил Джошуа в обоих противостояниях. Бой Даниэля Дюбуа и Александра Усика состоится 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве.