Джошуа: у Дюбуа есть шанс на победу, удачи ему в бою с Усиком
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Британский боксёр-тяжеловес Энтони Джошуа поделился ожиданиями от ближайшего боя соотечественника Даниэля Дюбуа и украинского боксёра Александра Усика, чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.
«Конечно, у Дюбуа есть шанс на победу. Однако это сложный вопрос. Дело в том, что Усик полагается на своё мастерство, а не на свою мощь, чтобы нокаутировать вас. Он будет боксировать вокруг вас, если вы ему это позволите.
Удачи, Дюбуа, удачи, Дон Чарльз [тренер Дюбуа], удачи великому британскому боксу. Мы можем вернуть чемпионство в тяжёлом весе на нашу землю», — сказал Джошуа Sky Sports.
Александр Усик победил Джошуа в обоих противостояниях. Бой Даниэля Дюбуа и Александра Усика состоится 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве.
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