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«Я в боксе не ради денег». Чемпион России Мамедов не хочет драться в профессионалах

Габил Мамедов, ставший пятикратным чемпионом России по боксу, победив в финале весовой категории до 63,5 кг Илью Попова, поделился мнением о переходе в профессиональный бокс.

«Профессиональная карьера? Честно, нет. Я в боксе не ради денег. Я приношу славу для страны, для города, этого мне вполне достаточно», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бронзовые медали чемпионата России по боксу в весовой категории до 63,5 кг. завоевали Сандан Санданов и Тенгиз Котоян.

В общей сложности медали чемпионата России разыгрываются в 13 весовых категориях. Призовой фонд турнира составляет 26 млн рублей. Победителям достанется по 1,5 млн рублей, серебряные призёры получат по 250 тыс., бронзовые – по 125 тыс.