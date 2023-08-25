Иан Мачадо Гарри: когда Нил Магни сказал, что бьёт своего ребёнка, бой с ним стал личным

Ирландский боец UFC Иан Мачадо Гарри, занимающий 11-ю строчку рейтинга в полусредней весовой категории, резко высказался о том, в чём заключалась его мотивация перед боем с Нилом Магни.
«Я не хотел причинять боль Нилу Магни, я просто хотел, чтобы он почувствовал, что такое другая сторона справедливости. Слова, которые этот человек произнёс на пресс-конференции UFC, были абсолютно, чертовски удивительными, и ему должно быть стыдно за то, что он бормотал и хвастался о том, как поднимает руку. Когда я сел за стол и кто-то спросил меня о нём, я не мог как мужчина, как личность не прокомментировать его слова. У меня только что родился ребёнок, поэтому я защитник на всю жизнь, я должен защищать и развивать этого малыша, которого создал, чтобы он стал мужчиной, и помогать ему на этом пути.
Мне было бы чертовски стыдно за себя, если бы я не вызвал Нила Магни из-за того, что он сказал. Я думаю, что он был настоящим куском дерьма, когда вышел на сцену с микрофоном и говорил, что бьёт своего ребёнка. Твоему сыну три года, чёрт возьми. Тебе должно быть стыдно за себя. В тот момент бой с ним стал личным делом», — сказал Мачадо Гарри в интервью BJ Penn.
Иан Мачадо Гарри победил Нила Магни на UFC 292, проходившим на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США).
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