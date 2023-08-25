Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с пьяным мужчиной в супермаркете в США

Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с пьяным мужчиной в супермаркете в США
Комментарии

Экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о встрече с пьяным мужчиной в супермаркете в США в 2012 году. В то время боец тренировался в зале American Kickboxing Academy в Сан-Хосе.

«Я каждый день ходил за покупками в обычный супермаркет. Меня очень хорошо знала женщина, которая работала на кассе. Однажды я стоял в очереди, а какой-то пьяный мужик начал приставать ко мне. Ему было лет 35–40, он был крупным и провоцировал всех в супермаркете. Я сказал ему, что он должен быть осторожен, потому что шутить со мной — не лучшая идея. Он остановился и понял, что это действительно так. Он отошёл от меня», – рассказал Нурмагомедов в видео, опубликованном на YouTube-канале PBD Podcast.

Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов: никогда не дам пощёчину человеку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android