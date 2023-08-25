Хабиб Нурмагомедов рассказал о конфликте с пьяным мужчиной в супермаркете в США
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Экс-чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал о встрече с пьяным мужчиной в супермаркете в США в 2012 году. В то время боец тренировался в зале American Kickboxing Academy в Сан-Хосе.
«Я каждый день ходил за покупками в обычный супермаркет. Меня очень хорошо знала женщина, которая работала на кассе. Однажды я стоял в очереди, а какой-то пьяный мужик начал приставать ко мне. Ему было лет 35–40, он был крупным и провоцировал всех в супермаркете. Я сказал ему, что он должен быть осторожен, потому что шутить со мной — не лучшая идея. Он остановился и понял, что это действительно так. Он отошёл от меня», – рассказал Нурмагомедов в видео, опубликованном на YouTube-канале PBD Podcast.
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