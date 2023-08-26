Лебедев: бой Усика? Пропал интерес к этому персонажу
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) российский боксёр Денис Лебедев заявил, что ему не интересен титульный бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
«Бой Усика? А с кем дерётся? Даже не знаю, будет возможность — посмотрю. Пропал интерес к этому персонажу», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, сегодня, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет бой между Усиком и Дюбуа.
36-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были одержаны нокаутом.
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