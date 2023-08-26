Онлайн-трансляция боя Усик — Дюбуа начнётся примерно в 00:00 мск

26 августа во Вроцлаве (Польша) состоится вечер бокса, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) проведёт обязательную защиту против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 KO).

Александру Усику 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2022 года, украинец победил раздельным судейским решением двукратного чемпиона мира британца Энтони Джошуа.

Даниэлю Дюбуа 25 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года. Единственное поражение потерпел в ноябре 2020-го, уступив техническим нокаутом в десятом раунде олимпийцу и соотечественнику Джо Джойсу.

Вечер бокса начнётся в 20:00 мск. Предполагается, что поединок между Усиком и Дюбуа начнётся не раньше 00:00 мск. Бой не будет показан на территории России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.