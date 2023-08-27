Усик: готов подраться с Фьюри хоть завтра

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик высказался о возможности поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
«Я готов подраться с Тайсоном Фьюри хоть завтра. Хочу, чтобы он стал моим следующим соперником. Но я не уверен, что ему это интересно», — приводит слова Усика известный журналист Майкл Бенсон.
Ранее Усик в титульном поединке одолел британского боксёра Даниэля Дюбуа. Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года. Александр Усик остаётся непобеждённым на профессиональной арене боксёром, одержав 21 победу, 14 из которых нокаутом.
Отметим, что Фьюри 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проведёт поединок с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.
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