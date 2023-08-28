Фроч – об остановке боя Усика и Дюбуа: Даниэль понимал, что не выиграет

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о поединке между супертяжеловесами Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоялся в ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша).
Напомним, Усик, побывавший на полу после зафиксированного рефери удара ниже пояса, досрочно остановил Дюбуа в девятом раунде.
«Дюбуа вышел на девятый раунд, и его поймали чем-то похожим на джеб, но это был сильный удар, а не обычный джеб. Усик сделал шаг вперёд и воткнул по-настоящему сильный удар справа.
Дюбуа был трясён. Его ноги подкосились, и он упал. Сейчас я читаю о том, что он сдался.
Послушайте, Дюбуа, возможно, продлил себе карьеру. Он понимал, что его бьют, и понимал, что не выиграет бой, а Усик, как мы знаем, сильный финишёр», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.
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