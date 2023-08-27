Усик: у людей, говорящих, что удар Дюбуа был легитимным, что-то с головой

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (21-0. 14 KO) в очередной раз прокомментировал скандальный эпизод в минувшем поединке с британцем Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 KO).

Напомним, в пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар в область пояса, после чего Александр упал на канвас, взяв на восстановление несколько минут. Рефери посчитал удар нелегитимным.

«У меня резинка всегда ниже пупка. Мне кажется, что у людей, говорящих, что удар Дюбуа был легитимным, что-то со зрением или с головой. А если об этом говорят профессиональные боксёры, выходившие на ринг, то нарушение в голове у них точно есть. Не хочу никого осуждать, но нужно реально смотреть на вещи», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.