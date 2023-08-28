Гаджиев оценил шансы Усика в бою с Фьюри на фоне пропущенного спорного удара в бою с Дюбуа

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поединке украинца Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа. По его итогам Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на то, чтобы прийти в норму. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.
«Усик выиграл у Дюбуа, отстоял свои титулы. Был спорный эпизод с ударом в пах. Ну, скорее всего, этот удар был. На самом деле Усик этот бой выиграл. Усик по-прежнему хорош. Я бы посмотрел их бой с Фьюри. Но, когда смотришь на всё это сейчас, меняется мнение. В моменте мне казалось, что Усик очень опасен для Фьюри. Сейчас, честно, мне так не кажется. С другой стороны, олимпийский чемпион, класс есть, всегда может тактику нужную применить. Этот бой должен состояться. Мы будем его смотреть его, несмотря ни на что», – сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
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