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Олейник: Джонс — не безусловный фаворит в поединке с Миочичем

Олейник: Джонс — не безусловный фаворит в поединке с Миочичем
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Именитый российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, в прошлом выступавший в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC, высказался о предстоящем титульном поединке между американцами Джоном Джонсом (27-1) и Стипе Миочичем (20-4).

«Джонс – фаворит, по моему личному мнению, но Стипе – очень непростой парень, иначе бы он не был многократным чемпионом UFC в тяжёлом весе. Он вместе с Джонсом – единственный боец, побеждавший Даниэля Кормье. Это очень крутой показатель. Понятно, что у Стипе уже возраст и травмы, но он по-прежнему непростой и сильный боец. Он очень крутой, поэтому будет интересно посмотреть этот бой. Джонс – фаворит, но не безусловный. Достаточно большие шансы есть и у Миочича», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Поединок за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

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