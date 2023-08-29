Чисора предостерёг Фьюри после победы Усика в бою с Дюбуа

Известный британский боксёр Дерек Чисора высказал мнение, что в потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри Александр Усик сражался бы не так, как с Даниэлем Дюбуа. По словам Чисоры, в бою с Фьюри Усик бы изменил стиль ведения боя.
«Я знаю, что Усик изменит стиль, когда будет драться с Цыганским королём. Это всё, что я хотел сказать», — сказал Чисора на канале Fight Hub TV в YouTube.
Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа во Вроцлаве (Польша). Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.
При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас и взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.
Усик угостил Чисору бананами в раздевалке:
- 29 августа 2023
-
16:55
-
16:20
-
15:27
-
15:07
-
14:33
-
13:51
-
13:15
-
12:56
-
12:10
-
11:59
-
11:19
-
10:41
-
09:38
-
09:20
-
07:35
-
07:15
-
03:01
-
00:42
-
00:30
-
00:22
-
00:00
- 28 августа 2023
-
23:43
-
22:52
-
22:24
-
22:10
-
22:00
-
21:41
-
21:12
-
20:56
-
19:59
-
19:45
-
18:57
-
18:32
-
18:06
-
17:24