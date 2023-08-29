Чисора предостерёг Фьюри после победы Усика в бою с Дюбуа

Известный британский боксёр Дерек Чисора высказал мнение, что в потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри Александр Усик сражался бы не так, как с Даниэлем Дюбуа. По словам Чисоры, в бою с Фьюри Усик бы изменил стиль ведения боя.

«Я знаю, что Усик изменит стиль, когда будет драться с Цыганским королём. Это всё, что я хотел сказать», — сказал Чисора на канале Fight Hub TV в YouTube.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа во Вроцлаве (Польша). Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года.

При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас и взял несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

Усик угостил Чисору бананами в раздевалке: