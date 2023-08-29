Крис Уайдман обвинил доктора UFC в обмане Даны Уайта о травме на UFC 292

Бывший чемпион UFC Крис Уайдман ответил президенту промоушена UFC Дане Уайту, который попросил Уайдмана больше не возвращаться в октагон. Американский боец также рассказал о восстановлении от травмы, полученной в последнем бою на UFC 292 против Брэда Тавареса.
«Мне сделали МРТ большой берцовой и малой берцовой кости обеих ног, МРТ и рентген обоих коленей, и получил результаты. В UFC было много спекуляций, доктор из UFC сразу сказал Дане Уайте, что у меня разрыв крестообразной связки. Я не знаю, с чего они это взяли, потому что после боя они не проводили никаких тестов с моей ногой. Мы просто приложили лёд, и всё. Я не знаю, откуда они взяли, но я не думал, что мои связки порваны. Угадайте что? Кто был прав? Я был прав!
У меня перелом левой ноги, который мне нанёс Брэд Таварес в начале второго раунда. С точки зрения восстановления — это совсем неплохо, четыре недели! Четырёхнедельное восстановление, вот и всё», — сказал Уайдман на SXM Podcast.
Американский боец потерпел семь поражений в UFC, все — в девяти последних боях.
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