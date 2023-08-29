Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крис Уайдман обвинил доктора UFC в обмане Даны Уайта о травме на UFC 292

Крис Уайдман обвинил доктора UFC в обмане Даны Уайта о травме на UFC 292
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC Крис Уайдман ответил президенту промоушена UFC Дане Уайту, который попросил Уайдмана больше не возвращаться в октагон. Американский боец также рассказал о восстановлении от травмы, полученной в последнем бою на UFC 292 против Брэда Тавареса.

«Мне сделали МРТ большой берцовой и малой берцовой кости обеих ног, МРТ и рентген обоих коленей, и получил результаты. В UFC было много спекуляций, доктор из UFC сразу сказал Дане Уайте, что у меня разрыв крестообразной связки. Я не знаю, с чего они это взяли, потому что после боя они не проводили никаких тестов с моей ногой. Мы просто приложили лёд, и всё. Я не знаю, откуда они взяли, но я не думал, что мои связки порваны. Угадайте что? Кто был прав? Я был прав!

У меня перелом левой ноги, который мне нанёс Брэд Таварес в начале второго раунда. С точки зрения восстановления — это совсем неплохо, четыре недели! Четырёхнедельное восстановление, вот и всё», — сказал Уайдман на SXM Podcast.

Американский боец потерпел семь поражений в UFC, все — в девяти последних боях.

Материалы по теме
Дана Уайт: Крис Уайдман, пожалуйста, заканчивай карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android