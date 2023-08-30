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Эдди Хирн оценил шансы команды Дюбуа признать бой с Усиком несостоявшимся

Эдди Хирн оценил шансы команды Дюбуа признать бой с Усиком несостоявшимся
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Известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал желание команды британского боксёра Даниэля Дюбуа признать бой с украинцем Александром Усиком несостоявшимся. Ранее об этом заявлял промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен.

«Я не знаю, как можно пересмотреть это решение. Думаю, команда Дюбуа не сможет подать апелляцию или требовать реванш, хотя я, наверно, делал бы то же самое. Я не виню их за это», — сказал Хирн на канале Matchroom Boxing в YouTube.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся 26 августа во Вроцлаве (Польша). Александр одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Это был первый бой украинца с августа 2022 года. При этом в пятом раунде Дюбуа нанёс украинцу удар в область пояса, после чего Усик упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление. Рефери посчитал удар нелегитимным, в то время как команда британца и сам Даниэль заявили, что удар был в рамках правил.

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