Брендан Шауб заявил, что Ронда Роузи отказалась возвращаться в UFC

Бывший боец UFC Брендан Шауб рассказал, что промоушен Даны Уайта предложил большие деньги Ронде Роузе за возвращение, но та отказалась.

«Из достоверных источников мне известно, что UFC предложил Ронде Роузи за возвращение больше денег, чем вы можете себе представить. Но она отказалась. Ронда – очень умная девушка. У неё есть свой бизнес, свои фермы, свои дома. Ей ничего этого делать не нужно. Она сказала нет», — сказал Шауб на канале Thiccc Boy в YouTube.

В смешанных единоборствах Роузи одержала 12 побед и потерпела два поражения. Последний поединок она провела в декабре 2016 года, проиграв техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE, RAW, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин, выступающей под именем Бекки Линч.

Ронда Роузи сделала татуировку в честь всех своих побед: