Джонс объяснил, почему не ждёт простого боя с Миочичем

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о предстоящем поединке с соотечественником Стипе Миочичем, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«У Стипе есть мужество. Да, он немолод, но это мужчина. Я тоже немолод. С точки зрения спортивных лет я нахожусь на спаде, это очевидно, особенно если говорить о единоборствах.

Стипе благородный чувак, и всё, что я знаю – он хочет этого боя. Все считают, что он прижат спиной к стене, что для него это ситуация Давида и Голиафа, но я не согласен. Стипе крайне конкурентоспособный атлет, и я считаю, что обязан дать ему шанс сразиться с лучшим бойцом всех времён», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Kanpai Pandas.