«Не мог ничего сделать». Спивак рассказал о спаррингах с Павловичем

Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак рассказал о спаррингах с первым номером рейтинга россиянином Сергеем Павловичем (18-1).

«С кем предпочёл бы провести претендентский бой? Без разницы, абсолютно… Когда уже полуфиналы, там уже… Я вообще никогда не решаю, UFC за меня решает, мы просто соглашаемся на все условия.

В чём силён Павлович? Во всём. Он проявляет себя в стойке, но умеет всё. Приходилось ли тренироваться, бороться? Конечно, очень сильный парень, очень. Мне было очень трудно. Я не мог ничего сделать», — сказал Спивак в интервью изданию MMA.Metaratings.ru.

В ночь со 2 на 3 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция) Спивак сразится с бывшим претендентом на титул французом Сирилем Ганом.