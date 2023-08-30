«Не мог ничего сделать». Спивак рассказал о спаррингах с Павловичем
Поделиться
Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак рассказал о спаррингах с первым номером рейтинга россиянином Сергеем Павловичем (18-1).
«С кем предпочёл бы провести претендентский бой? Без разницы, абсолютно… Когда уже полуфиналы, там уже… Я вообще никогда не решаю, UFC за меня решает, мы просто соглашаемся на все условия.
В чём силён Павлович? Во всём. Он проявляет себя в стойке, но умеет всё. Приходилось ли тренироваться, бороться? Конечно, очень сильный парень, очень. Мне было очень трудно. Я не мог ничего сделать», — сказал Спивак в интервью изданию MMA.Metaratings.ru.
В ночь со 2 на 3 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже (Франция) Спивак сразится с бывшим претендентом на титул французом Сирилем Ганом.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2023
-
19:49
-
19:40
-
19:36
-
18:55
-
18:41
-
18:06
-
17:35
-
16:51
-
16:10
-
15:34
-
15:10
-
14:41
-
13:52
-
13:28
-
12:50
-
12:34
-
11:52
-
11:38
-
11:01
-
10:22
-
09:36
-
09:18
-
00:22
- 29 августа 2023
-
23:36
-
23:17
-
22:01
-
21:22
-
20:15
-
19:28
-
18:25
-
17:57
-
16:55
-
16:20
-
15:27
-
15:07
Партнерский контент