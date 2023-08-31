Дмитрий Бивол высказался о завершении карьеры

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) признался, что не намерен выступать до 40 лет.

«Никакого бокса в 40 лет. Хотя, по правде сказать, у меня в голове нет цифры. У меня есть какие-то ощущения, просто определённые ощущения внутри меня. Мне нужен титул… титулы. И я не знаю, когда смогу заполучить их», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Дмитрию Биволу 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. В мае 2016-го стал временным чемпионом WBA, в ноябре 2017-го впервые провёл защиту полноценного титула.

В мае 2021 года Бивол вышел на крупнейший поединок в карьере и сразился с лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом, одолев его единогласным решением судей. Россиянин стал вторым бойцом после Флойда Мейвезера, победившим Канело.