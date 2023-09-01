Дрозд: в бою с Тимом Цзю считаю фаворитом Чарло
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Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд высказал мнение, что в поединке австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю и абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американца Джермелла Чарло фаворитом был бы последний.
«Я не берусь говорить, что он сбежал. Но он изменил свои планы, оставил поединок с Тимом. Какая причина того, что он не стал боксировать? Я думаю, финансовые условия, медийная составляющая. Обвинять его в этом права мы не имеем. Каждый строит свою судьбу и карьеру сам. А то, что он был бы у меня фаворитом в бою с Тимом, – это однозначно», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?
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