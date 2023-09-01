Григорий Дрозд: у Фьюри цыганское мышление. Свободный человек без жёстких якорей

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Григорий Дрозд высказался о британском чемпионе WBC в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри.

«Вопрос, конечно, лучше задать ему самому. Но думаю, что эта история 100% про деньги. Но не вижу причины лично ему этим не заняться. Они пытались договориться с Усиком, ничего не получилось. С другими ребятами, видимо, пока что в процессе. Почему не заработать денег?

Это имиджево подходит. Он всегда очень легкомысленно относился к своим титулам, статусу. То набирал вес и занимался глупостями, то приходил в форму. Внутренне свободный человек без жёстких якорей. Хочу стать чемпионом – стану, хочу отдыхать – отдыхаю, захочу – буду драться с Нганну, не захочу – не буду. У него цыганское мышление. Хочет ли он закончить карьеру? Не знаю. Но это точно не про бокс. Для меня понятно, что по боксу он должен победить. К тому же Тайсон заработает хорошие деньги. Рынок позволяет, почему нет?» — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри: