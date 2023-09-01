«Надеру задницу этому маленькому ублюдку». Чарло вызвал Кроуфорда на бой

Абсолютный чемпион мира среди профессионалов Джермелл Чарло обратился к непобедимому боксёру Теренсу Кроуфорду, действующему абсолютному чемпиону миру в полусреднем весе, который в своём последнем бою одолел Эррола Спенса.
«Бой с Теренсом Кроуфордом имеет смысл. Я похвалю его, он победил большую рыбу (Эррола Спенса). Может быть, раз уж он сказал, что хочет меня зарубить, то он может пойти по этому пути. Я настоящий ублюдок, и меня не интересует, что он говорит. Я выбью из него всю дурь, надеру задницу этому маленькому ублюдку.
Он говорил какую-то чушь после своего боя. Он поднялся на вершину ринга, указывая на меня и привлекая внимание. Я мог бы забежать туда и ответить тем же, но вряд ли он услышал бы меня, это не имело никакого смысла. Если он захочет подняться по весовым категориям и сразиться с кем-то большим, как я, таким же сильным, как я, таким же одарённым и талантливым, как я, то он столкнётся с проблемой», — сказал Чарло на подкасте Million Dollaz Worth Of Game.
Следующим соперником Чарло станет мексиканский боксёр Сауль Альварес. Бой состоится в ночь на 1 октября 2023 года в Лас-Вегасе (США).
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