Эррол Спенс воспользовался правом на реванш с Теренсом Кроуфордом
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Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) Эррол Спенс активировал пункт о реванше с абсолютным чемпионом мира в этом весе Теренсом Кроуфордом. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на тренера Спенса Дерека Джеймса.
Дата и место боя пока не называются. Ожидается, что поединок пройдёт в первом среднем весе.
Напомним, первый поединок между Спенсом и Кроуфордом состоялся в конце июля и завершился победой Теренса техническим нокаутом в девятом раунде.
В общей сложности в активе Кроуфорда 40 боёв, в которых он одержал 40 побед (31 победа была добыта нокаутом). На счету Спенса 29 поединков, в которых он одержал 28 побед (22 нокаутом) и потерпел одно поражение.
Почему бой Кроуфорд — Спенс — главный в 2023 году:
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