Хабиб: второй бой с Оливейрой будет сложнее для Махачева — Чарльзу терять нечего
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Будет ли реванш сложнее первого боя? Да, сложнее. Для Ислама больше риска будет. Оливейре терять нечего, он и так уже проигрывал. Если в первом бою у него были какие-то опасения и так далее, то сейчас нет. Думаю, что для них обоих бой не будет лёгким. Для Ислама второй бой будет сложнее, чем первый. Это моё сугубо личное мнение», – сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.
Ответный бой Оливейры и Махачева пройдёт в рамках турнира UFC 294. Оливейра проиграл первый бой Махачеву на UFC 280. Поединок завершился сабмишеном в середине второго раунда.
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