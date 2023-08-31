«Больше не совершу эту ошибку». Оливейра — о треш-токе перед первым боем с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра в преддверии ответного боя с Исламом Махачевым рассказал о главной ошибке, которую допустил перед первым титульным поединком с российским бойцом.
«Бой с Исламом [Махачевым] был единственным, о котором я говорил ерунду. Я допустил эту ошибку и больше не повторю её. Ошибиться мы можем только один в жизни. Совершив ошибку один раз, второй раз допустить её нельзя, иначе покатишься вниз без остановки. Я больше не буду этого делать.
Если вы посмотрите на все мои бои, то увидите, что в тот вечер я не показал и 10 процентов того, на что способен. А если вы посмотрите всё, что я говорил обо всех своих боях, то бой с Исламом — единственный, когда я немного вышел за рамки и наговорил какую-то чушь. Я не буду снова повторять эту ошибку», — сказал Оливейра MMA Fighting.
Ответный бой Оливейры и Махачева назначен на UFC 294. Оливейра проиграл первый бой Махачеву на UFC 280. Поединок завершился сабмишеном в середине второго раунда.
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