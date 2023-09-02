Хабиб — о бое Махачева и Волкановски: самый тяжёлый поединок для меня как зрителя

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело смотреть бой Махачева и Волкановски.

«Да, я думаю, это самый сложный бой. Для меня это эмоционально сложно. Потому что тяжёлый бой вдали от дома.

Акклиматизация, на восстановление от весогонки на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Ты в это время можешь ещё один раз поспать и покушать, 2–3 кг набрать.

Тяжёлый момент был, я всё это понимал. Зрители это закулисье не знают, но я знал, что между взвешиванием и боем будет 28 часов, а в Абу-Даби было 39 часов. Это большая разница. А ещё часовые пояса, Австралия. Но это всё не отмазки, объясняю, почему переживал.

Меня не было рядом, конечно. В первый раз в жизни. Я очень сильно переживал», – сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.

Напомним, Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.