Хабиб — о бое Махачева и Волкановски: самый тяжёлый поединок для меня как зрителя

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело смотреть бой Махачева и Волкановски.
«Да, я думаю, это самый сложный бой. Для меня это эмоционально сложно. Потому что тяжёлый бой вдали от дома.
Акклиматизация, на восстановление от весогонки на 11 часов меньше, чем в Абу-Даби. Ты в это время можешь ещё один раз поспать и покушать, 2–3 кг набрать.
Тяжёлый момент был, я всё это понимал. Зрители это закулисье не знают, но я знал, что между взвешиванием и боем будет 28 часов, а в Абу-Даби было 39 часов. Это большая разница. А ещё часовые пояса, Австралия. Но это всё не отмазки, объясняю, почему переживал.
Меня не было рядом, конечно. В первый раз в жизни. Я очень сильно переживал», – сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Fighting.
Напомним, Махачев победил Волкановски единогласным решением судей.
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