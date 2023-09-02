Мендоса — о бое с Тимом Цзю: этот парень ещё не сталкивался с подобным

Временный чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Брайан Мендоса (22-2, 16 KO), готовящийся к поединку с австралийцем Тимом Цзю (23-0, 17 KO), высказался о предстоящем выступлении.

«Я предложу то, с чем этот парень ещё не сталкивался. Я могу быть ловким, могу идти вперёд, могу боксировать. Всего понемногу. Моя трудовая этика окупится в этом поединке. Я считаю, что тружусь усерднее всех остальных в мире», — сказал Мендоса на пресс-конференции.

Брайану Мендосе 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году. В апреле одержал крупнейшую победу в карьере, нокаутировав в седьмом раунде непобеждённого соотечественника Себастьяна Фандору.

Поединок Цзю – Мендоса состоится 15 октября в Австралии.