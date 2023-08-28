Тим Цзю планирует посетить бой Канело – Чарло

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю сообщил, что планирует присутствовать на поединке лидера дивизиона американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO) и мексиканца Сауля Альвареса (59-2-2, 39 KO), который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) постановила, что Чарло будет лишён титула сразу же после боя с Канело, а Цзю станет новым чемпионом.

«Насколько хорошо это было бы? И забавно. Я мог бы обойти всю окрестность в Лас-Вегасе со словами: «Я теперь чемпион WBO, а ты больше не абсолютный чемпион», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Напомним, 15 октября Цзю встретится с американцем Брайаном Мендосой (22-2, 16 KO), являющимся временным чемпионом по версии WBC.