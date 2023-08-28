Тим Цзю планирует посетить бой Канело – Чарло

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю сообщил, что планирует присутствовать на поединке лидера дивизиона американца Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO) и мексиканца Сауля Альвареса (59-2-2, 39 KO), который состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
Напомним, ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) постановила, что Чарло будет лишён титула сразу же после боя с Канело, а Цзю станет новым чемпионом.
«Насколько хорошо это было бы? И забавно. Я мог бы обойти всю окрестность в Лас-Вегасе со словами: «Я теперь чемпион WBO, а ты больше не абсолютный чемпион», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.
Напомним, 15 октября Цзю встретится с американцем Брайаном Мендосой (22-2, 16 KO), являющимся временным чемпионом по версии WBC.
- 28 августа 2023
-
20:56
-
19:59
-
19:45
-
18:57
-
18:32
-
18:06
-
17:24
-
16:48
-
16:27
-
16:00
-
15:41
-
15:04
-
14:21
-
13:25
-
13:04
-
12:14
-
11:46
-
11:15
-
10:37
-
09:48
-
09:16
-
07:10
-
06:50
-
06:28
-
04:39
-
04:21
-
03:49
-
02:24
-
00:26
-
00:17
- 27 августа 2023
-
23:55
-
23:48
-
22:12
-
21:19
-
21:12