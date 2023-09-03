Копылов: Махачеву будет сложнее в реванше с Оливейрой

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов высказался об ожидаемом титульном реванше легковесов Ислама Махачева (24-1) и Чарльза Оливейры (34-9), который состоится 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Каждый реванш сложен для того, кто победил в первой встрече. Оливейра сделает работу над ошибками, не будет торопиться и лететь на Ислама. Как в случае с Петром Яном: я говорил, что ему будет тяжело в реванше с Алджамейном Стерлингом. Так и получилось. Исламу не стоит расслабляться — думаю, в этот раз ему будет сложнее», — приводит слова Копылова «РИА Новости Спорт».

Напомним, первый поединок Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года на UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом во втором раунде.