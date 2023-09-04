Двалишвили заявил, что О'Мэлли уже пять лет игнорирует его вызовы

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили рассказал о том, что действующий чемпион UFC Шон О'Мэлли всегда игнорировал его вызовы.
«После каждой победы в UFC, начиная с моей первой победы в 2018 году, я вызывал О'Мэлли, и Шон игнорировал это. Я говорю, что не хочу драться со своим товарищем по команде и братом Алджамейном Стерлингом, и СМИ сходят с ума! Если не будет немедленного реванша, я номер один в этом поединке за титул. Никаких вопросов быть не должно», — приводит слова Двалишвили Sportskeeda.
Напомним, в последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили встречался с россиянином Петром Яном. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.
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