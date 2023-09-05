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Ган опередил Павловича, а Волков — Спивака в обновлённом рейтинге UFC

Ган опередил Павловича, а Волков — Спивака в обновлённом рейтинге UFC
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Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Согласно ему, бывший претендент на титул в тяжёлом весе Сириль Ган вышел на первую строчку. Россиянин Сергей Павлович, соответственно, стал вторым.

Ещё один россиянин Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, вернул себе седьмую строчку в дивизионе, сместив с неё молдаванина Сергея Спивака.

Напомним, на прошедших выходных Сириль Ган встречался с Сергеем Спиваком. Во втором раунде Ган начал разбивать Спивака силовыми ударами «по этажам», к чему последний оказался не готов, быстро отдав инициативу и уйдя в глухую защиту. Спивак попытался несколько раз подловить француза встречным ударом у сетки, однако тот не бросался с атаками, методично доведя встречу до остановки рефери.

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