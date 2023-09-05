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Кормье: Двалишвили не хочет драться со Стерлингом не только из-за дружбы

Кормье: Двалишвили не хочет драться со Стерлингом не только из-за дружбы
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о ситуации с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили, который подвергся критике за свою дружбу с Алджамейном Стерлингом.

«Мераб сказал, что не хочет драться со своим другом. Я скажу вам следующее: отчасти причина, по которой я не хотел бой с Кейном Веласкесом, заключалась в том, что я знал, что происходит в спортзале каждый день. Вопрос в том, как Мераб справится со Стерлингом, зная, что он на самом деле не хочет драться с этим парнем.

Дружба, очевидно, является причиной номер один. Но также благодаря тренировкам с этим парнем вы знаете, как трудно будет одержать над ним победу – если это вообще возможно. Как правило, парень, который не хочет боя, — это парень, который не является чемпионом. В данном случае это Мераб Двалишвили», — сказал Кормье в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

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