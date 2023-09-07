Бой Тактарова и Монсона по правилам ММА может быть перенесён

Запланированный на 29 сентября поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) между российскими бойцами Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым может быть перенесён.
«Дата ещё не подтверждена. Возможно, бой состоится в другой период», — сказал Монсон в комментарии ТАСС.
Напомним, ранее между бойцами состоялся поединок по правилам бокса, в котором была зафиксирована ничья. По окончании боксёрского противостояния оба спортсмена изъявили желание встретиться для поединка по правилам ММА.
На счету бывшего чемпиона UFC 56-летнего Олега Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьих. 52-летний житель Уфы Джефф Монсон, в 2018 году выбранный депутатом Совета депутатов городского округа Красногорск, провёл в смешанных единоборствах 80 поединков, 51 из которых завершился его победой.
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