Бой Тактарова и Монсона по правилам ММА может быть перенесён

Запланированный на 29 сентября поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) между российскими бойцами Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым может быть перенесён.

«Дата ещё не подтверждена. Возможно, бой состоится в другой период», — сказал Монсон в комментарии ТАСС.

Напомним, ранее между бойцами состоялся поединок по правилам бокса, в котором была зафиксирована ничья. По окончании боксёрского противостояния оба спортсмена изъявили желание встретиться для поединка по правилам ММА.

На счету бывшего чемпиона UFC 56-летнего Олега Тактарова 17 побед, 5 поражений и 2 ничьих. 52-летний житель Уфы Джефф Монсон, в 2018 году выбранный депутатом Совета депутатов городского округа Красногорск, провёл в смешанных единоборствах 80 поединков, 51 из которых завершился его победой.