Итоги взвешивания UFC 293: Стрикленд тяжелее Адесаньи, в главном карде все уложились в вес

Завтра, 9 сентября, в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 293, в главном событии которого встретятся бойцы тяжёлой весовой категории американец Шон Стрикленд и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. Накануне соревнований прошла официальная церемония взвешивания. По её итогам Стрикленд оказался тяжелее своего соперника чуть более чем на 1 кг.
Соглавным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса Александра Волкова и австралийца Тая Туивасы.
UFC 293, результаты взвешивания
Главный кард
Средний вес: Исраэль Адесанья (83,82 кг) vs Шон Стрикланд (83,86 кг)
Тяжёлый вес: Тай Туиваса (120,47 кг) vs Александр Волков (119,27 кг)
Наилегчайший вес: Манель Капе (57,15 кг) vs Фелипе дос Сантос (56,88 кг)
Тяжёлый вес: Джастин Тафа (120,29 кг) vs Остин Лэйн (109,9 кг)
Полутяжёлый вес: Тайсон Педро (93,19 кг) vs Антон Туркаль (93,14 кг)
Прелимы
Полутяжёлый вес: Карлос Ульберг (92,85 кг) vs Да Ун Джан (93,12 кг)
Полулёгкий вес: Джек Дженкинс (66,15 кг) vs Чепе Марискал (66,15 кг)
Лёгкий вес: Джейми Малларки (70,46 кг) vs Джон Макдесси (70,35 кг)
Лёгкий вес: Насрат Хакпараст (70,69 кг) vs Лэндон Киньонес (70,46 кг)
Ранние прелимы
Полусредний вес: Майк Даймонд (77,22 кг) vs Чарли Радтке (77,24 кг)
Полулёгкий вес: Шейн Янг (67,92 кг) vs Габриэль Миранда (65,74 кг);
Полусредний вес: Кевин Джуссет (77,33 кг) vs Кифер Кросби (77,49 кг)
Шейн Янг оказался единственным бойцом, который не смог уложиться в лимит своей весовой категории и будет оштрафован на 30% от своего гонорара в пользу соперника.
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