Итоги взвешивания UFC 293: Стрикленд тяжелее Адесаньи, в главном карде все уложились в вес

Завтра, 9 сентября, в Сиднее (Австралия) состоится турнир UFC 293, в главном событии которого встретятся бойцы тяжёлой весовой категории американец Шон Стрикленд и представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья. Накануне соревнований прошла официальная церемония взвешивания. По её итогам Стрикленд оказался тяжелее своего соперника чуть более чем на 1 кг.

Соглавным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса Александра Волкова и австралийца Тая Туивасы.

UFC 293, результаты взвешивания

Главный кард

Средний вес: Исраэль Адесанья (83,82 кг) vs Шон Стрикланд (83,86 кг)

Тяжёлый вес: Тай Туиваса (120,47 кг) vs Александр Волков (119,27 кг)

Наилегчайший вес: Манель Капе (57,15 кг) vs Фелипе дос Сантос (56,88 кг)

Тяжёлый вес: Джастин Тафа (120,29 кг) vs Остин Лэйн (109,9 кг)

Полутяжёлый вес: Тайсон Педро (93,19 кг) vs Антон Туркаль (93,14 кг)

Прелимы

Полутяжёлый вес: Карлос Ульберг (92,85 кг) vs Да Ун Джан (93,12 кг)

Полулёгкий вес: Джек Дженкинс (66,15 кг) vs Чепе Марискал (66,15 кг)

Лёгкий вес: Джейми Малларки (70,46 кг) vs Джон Макдесси (70,35 кг)

Лёгкий вес: Насрат Хакпараст (70,69 кг) vs Лэндон Киньонес (70,46 кг)

Ранние прелимы

Полусредний вес: Майк Даймонд (77,22 кг) vs Чарли Радтке (77,24 кг)

Полулёгкий вес: Шейн Янг (67,92 кг) vs Габриэль Миранда (65,74 кг);

Полусредний вес: Кевин Джуссет (77,33 кг) vs Кифер Кросби (77,49 кг)

Шейн Янг оказался единственным бойцом, который не смог уложиться в лимит своей весовой категории и будет оштрафован на 30% от своего гонорара в пользу соперника.