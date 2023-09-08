Туиваса: выиграю у Волкова в стиле Бам-Бама

Австралийский боец UFC Тай Туиваса поделился мнением о ближайшем бое с россиянином Александром Волковым, который пройдёт в рамках UFC 293. Австралиец заверил своих поклонников в победе над Волковым.

«Он очень высокий и очень сильный, но его подбородок не так силён против меня, как нужно. Ему лучше поймать меня, прежде чем я поймаю его. Я вижу, что выиграю UFC 293 в стиле Бам-Бама. Хороший нокаут и удар по клетке для Сиднея и Австралии», — сказал Туиваса в проморолике UFC 293.

Бой между Волковым и Туивасой станет соглавным событием вечера на UFC 293, который пройдёт 9 сентября в Сиднее, Австралия. Главным боем вечера станет поединок между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и американцем Шоном Стриклендом.