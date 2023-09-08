Шевченко: иду за победой, собираюсь уничтожить Грассо

Боец UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о своём настрое на поединок с мексиканкой Алексой Грассо и пообещала добиться победы в матче-реванше.
«Смешанные единоборства — это совершенный бойцовский стиль. И я, и она — разносторонние бойцы ММА. Я должна сосредоточиться на всём с точки зрения побед и поражений, насколько это возможно. Я не могу сосредоточиться на чём-то одном, потому что в бою что-то может измениться, а я окажусь к этому не готова. Боец, который дерётся на высоком уровне, должен работать над всеми аспектами.
Я выхожу на бой за победой. Я выхожу на него, чтобы уничтожить своего противника. Я пошла на бой не для того, чтобы веселиться. Я выхожу, чтобы взять то, что принадлежит мне и чтобы показать не лучшую версию себя, а величайшую», — сказала Шевченко в интервью Low Kick MMA.
Бой между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо состоится в рамках UFC Fight Night 17 сентября в Лас-Вегасе, США. Напомним, Шевченко проиграла свой первый бой против Грассо, который завершился удушающим приёмом от мексиканки в четвёртом раунде.
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