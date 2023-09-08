Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шевченко: иду за победой, собираюсь уничтожить Грассо

Шевченко: иду за победой, собираюсь уничтожить Грассо
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко рассказала о своём настрое на поединок с мексиканкой Алексой Грассо и пообещала добиться победы в матче-реванше.

«Смешанные единоборства — это совершенный бойцовский стиль. И я, и она — разносторонние бойцы ММА. Я должна сосредоточиться на всём с точки зрения побед и поражений, насколько это возможно. Я не могу сосредоточиться на чём-то одном, потому что в бою что-то может измениться, а я окажусь к этому не готова. Боец, который дерётся на высоком уровне, должен работать над всеми аспектами.

Я выхожу на бой за победой. Я выхожу на него, чтобы уничтожить своего противника. Я пошла на бой не для того, чтобы веселиться. Я выхожу, чтобы взять то, что принадлежит мне и чтобы показать не лучшую версию себя, а величайшую», — сказала Шевченко в интервью Low Kick MMA.

Бой между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо состоится в рамках UFC Fight Night 17 сентября в Лас-Вегасе, США. Напомним, Шевченко проиграла свой первый бой против Грассо, который завершился удушающим приёмом от мексиканки в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Шевченко — о бое с Грассо: у меня есть ещё одна возможность доказать, что я лучшая
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android