Мурат Гассиев 30 сентября в Турции встретится с Отто Валлином

Российский боксёр Мурат Гассиев (30-1, КО 23) 30 сентября в турецком Белеке проведёт защиту пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе против шведа Отто Валлина (25-1, КО 14).

Бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжёлом весе Гассиев с осени 2020 года выступает в тяжелой категории, и за это время российский боксёр одержал в королевском дивизионе четыре досрочные победы. В своём последнем поединке Гассиев в марте текущего года в Ереване во втором раунде нокаутировал на тот момент не знающего поражений американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Inter-Continental.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е место в рейтингах IBF и WBA в тяжёлом весе. Отто Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.

Отто Валлин известен в первую очередь по поединку против действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри в сентябре 2019 года. Тогда шведу предрекали досрочное поражение, но Валлин сумел оказать достойное сопротивление Фьюри и уступил лишь единогласным решением судей. Примечательно, что после того поединка британец провел четыре боя и во всех выиграл досрочно.

Для Валлина поражение от Фьюри остаётся единственным в карьере. После неудачи в противостоянии с британцем Валлин одержал пять побед. В последний раз швед в январе единогласным решением судей одолел американца Хеламана Олгуина.