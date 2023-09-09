Гэтжи: я бы солгал, если бы сказал, что не мечтаю завершить карьеру Макгрегора

Американский боец UFC Джастин Гэтжи высказался о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не мечтаю завершить карьеру Конора и удостовериться, что он никогда больше не сможет вернуться в октагон. Майкл Чендлер будет уже вторым парнем, которого я победил и с которым будет биться Макгрегор. Думаю, это говорит само за себя. Конор не будет драться со мной — тут всё ясно», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.

Ранее Конор Макгрегор назвал Гэтжи среди трёх своих следующих соперников. При этом он заявил, что вернётся в октагон в декабре этого года.