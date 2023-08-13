Конор Макгрегор назвал трёх следующих соперников

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал имена сразу трёх своих следующих соперников. При этом он заявил, что вернется в октагон в декабре этого года.
«Следующий — Майкл Чендлер, в декабре. Потом Джастин Гэтжи за пояс BMF, и трилогия с Нейтом Диазом. Придётся подраться с Чендлером. Я просто схвачу и побью его», — цитирует слова Конора MMA Junkie.
В настоящий момент продолжается 31-й сезон шоу The Ultimate Fighter, где тренерами команд являются ирландец Конор Макгрегор и американец Майкл Чендлер. Финалом шоу должен стать бой тренеров. Джастин Гэтжи в поединке за символический пояс BMF победил Дастина Порье, которому Макгрегор проиграл в двух своих последних поединках в UFC. Нейт Диаз покинул UFC в прошлом году. В 2016 году Макгрегор и Диаз провели два боя. В первом из них победу одержал Диаз, а в реванше одержал верх ирландский боец.
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