Ильяс Хамзин дал прогноз на бой Александра Волкова и Тая Туивасы на UFC 293
Поделиться
Российский боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин поделился ожиданиями от поединка между Александром Волковым и Таем Туивасой в рамках турнира UFC 293.
«Я с Туивасой работал в Таиланде в лагере. Помогал ему, когда он дрался с Джуниором дос Сантосом. В спарринге он никакой, чисто спит. Он и сам говорит, что просыпается только в бою. Если брать с технической точки зрения, то Волкову легко будет. Но это тяжёлый вес. Может быть лаки-панч. Этот бой не должен пройти всю дистанцию», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Турнир UFC 293 пройдёт в ночь на 10 сентября по московскому времени в Сиднее (Австралия). Бой Волкова и Туивасы станет соглавным событием вечера.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
13:16
-
12:32
-
11:38
-
11:32
-
10:51
-
09:56
-
00:40
- 8 сентября 2023
-
23:05
-
22:31
-
20:36
-
18:42
-
16:20
-
16:03
-
15:04
-
14:08
-
13:14
-
12:21
-
11:52
-
11:22
-
10:44
-
09:53
-
07:53
-
07:43
-
02:17
- 7 сентября 2023
-
23:50
-
22:57
-
22:13
-
20:42
-
18:38
-
17:47
-
16:29
-
15:40
-
15:13
-
14:08
-
13:23
Партнерский контент