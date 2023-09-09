Ильяс Хамзин дал прогноз на бой Александра Волкова и Тая Туивасы на UFC 293

Российский боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин поделился ожиданиями от поединка между Александром Волковым и Таем Туивасой в рамках турнира UFC 293.

«Я с Туивасой работал в Таиланде в лагере. Помогал ему, когда он дрался с Джуниором дос Сантосом. В спарринге он никакой, чисто спит. Он и сам говорит, что просыпается только в бою. Если брать с технической точки зрения, то Волкову легко будет. Но это тяжёлый вес. Может быть лаки-панч. Этот бой не должен пройти всю дистанцию», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Турнир UFC 293 пройдёт в ночь на 10 сентября по московскому времени в Сиднее (Австралия). Бой Волкова и Туивасы станет соглавным событием вечера.