«Высушил все сбережения». Шара Буллет сказал, сколько стоит его подготовка к дебюту в UFC

Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов, готовящийся дебютировать в сильнейшей организации мира на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), рассказал о своей подготовке.
«Я всегда объяснял, почему не хочу в UFC. Потому что, во-первых, там платят меньше, чем я сейчас зарабатываю, во-вторых, на подготовку к UFC мне нужно весь свой нынешний капитал потратить. На сегодняшний день я уже потратил $ 70 тыс. на подготовку. Высушил все свои карты, все свои сбережения. Привык уже, что тяжёлые моменты бывают в жизни, но надо их преодолевать ради чего-то большего», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
Шарабутдину Магомедову 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2017 году и имеет в своём активе 15 побед (13 – досрочных) и ни одного поражения.
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