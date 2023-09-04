«Таким мало кто может похвастаться». Шара Буллет рассказал о своём контракте с UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Шарабутдин Магомедов (15-0), более известный как Шара Буллет, рассказал о своём контракте с американским промоушеном UFC.

«У меня контракт на три боя, но я не обязан их отработать, чтобы сумма увеличилась. Она может в любой момент увеличиться в зависимости от моих выступлений. Я смотрел гонорары Адесаньи, Перейры, они меня мотивировали, тоже могу так зарабатывать.

В $ 50 тысяч сколько нулей? А у меня пять нулей в контракте. Таким контрактом мало кто может похвастаться в UFC. Поэтому мне без разницы, с кем драться», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

Напомним, дебют Магомедова в UFC состоится на турнире UFC 294, который пройдёт в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником россиянина станет бразилец Бруно Силва (23-9).