«Шансов нет». Орловский дал категоричный прогноз на бой Джонс — Павлович

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) белорус Андрей Орловский высказался о потенциальном поединке между американцем Джоном Джонсом (27-1) и россиянином Сергеем Павловичем (18-1).

«Мне кажется, Джонс проведёт последний бой с Миочичем, выиграет, наверное, и завяжет. Потому что если он будет драться с Павловичем, Сергей его разнесёт… Он очень сильный! С Аспиналлом не знаю, а с Павловичем у него шансов нет», — сказал Орловский в социальных сетях.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Джонс в марте на UFC 286 победил удушающим приёмом в первом раунде француза Сириля Гана, завоевав вакантный титул.