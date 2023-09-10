Александр Волков удушающим приёмом победил Тая Туивасу на UFC 293

В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В соглавном событии российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Александр Волков сразился с австралийцем Таем Туивасой.

Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

После сегодняшнего боя в активе Волкова 37 побед и 10 поражений. Туиваса потерпел седьмое поражение в карьере и третье кряду. В его активе также 14 побед.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 221, Волков победил техническим нокаутом в первом раунде молдаванина Александра Романова. Туиваса в декабре на UFC on ESPN 42 проиграл нокаутом в первом раунде Сергею Павловичу.