Шон Стрикленд одолел Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC в среднем весе

В ночь с 9 на 10 сентября в Сиднее (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 293. В главном бою действующий чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту против пятого номера рейтинга американца Шона Стрикленда.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда единогласным решением судей. Стрикленд одержал 28-ю победу в карьере при пяти поражениях. Адесанья потерпел третье поражение в карьере. В его активе 24 победы.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 287 в апреле, Адесанья нокаутировал в реванше бразильца Алекса Перейру, вернув себе титул. Стрикленд на UFC on ESPN 48 в июле досрочно остановил во втором раунде немца Абусупьяна Магомедова.