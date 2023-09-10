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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 293

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 293
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Опубликован список бойцов, которые получат бонусы по итогам турнира UFC 293. Турнир проходил в ночь с 9 на 10 сентября мск в Сиднее (Австралия).

Бонус в размере $ 50 тыс. за «лучшее выступление вечера» получат американец Шон Стрикленд и австралиец Джастин Тафа. Стрикленд в главном бою вечера смог одолеть чемпиона в среднем весе новозеландца Исраэля Адесанью, забрав у него титул. Бой продлился все пять раундов, Шон одержал победу единогласным решением судей. Тафа, в свою очередь, нокаутировал американца Остина Лэйна.

Бонус в размере той же суммы за «лучший бой вечера» получат анголец Манел Капе и бразилец Фелипе дос Сантос. Бой в рамках наилегчайшего веса продлился все три раунда, Капе победил единогласным решением судей.

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